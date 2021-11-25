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Kılıçdaroğlu'dan BAE tepkisi: Ne oldu senin rabiana, ihvanına?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ı Ankara’da ağırlamasına, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur."

Veliaht Prens el Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

 

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