Kılıçdaroğlu'dan BAE tepkisi: Ne oldu senin rabiana, ihvanına?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ı Ankara’da ağırlamasına, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur."

BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 25, 2021

Veliaht Prens el Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.