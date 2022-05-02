Kılıçdaroğlu'dan bayram paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aile bireyleriyle olan özçekim fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak bayramı kutladı. Kılıçdaroğlu fotoğrafı, “Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz.” notuyla paylaştı.

Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz🧿 pic.twitter.com/mkOFb87HrD — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 2, 2022

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafında, oğlu Kerem ve gelini Mine'nin ikiz çocukları dışında diğer torunu Duru da bulunuyor.