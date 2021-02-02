Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi açıklaması: Bir aydır yardımcı dahi bulamadı, çekilmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki çiftçi buluşmasında Boğaziçi Üniversitesi'deki eylemlere ilişkin açıklama yaptı. Herkesin çocuklarını üniversiteye gitmesini istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizden daha fazla imkana sahip olsunlar, elaleme muhtaç olmasınlar, onları evlendirelim, güzel torunlarımız olsun diye her anne ve babanın beklentisi vardır. Çocuklarımız üniversiteye kazandığında seviniriz, gittiğinde de hoşgörüyle onları göndeririz." dedi.

İnsanların, bilmediği pek çok bilgiyi üniversitede öğrendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Üniversiteler bilim yuvasıdır, kavga yuvası değildir. Bilmediğimiz pek çok bilgiyi üniversiteler alır ve toplumla paylaşırlar. Akademik dünyası gelişmiş tüm ülkeler gelişmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nde de güzel çocuklarımız okuyor. Girmek kolay değil, çok başarılı olmanız lazım." dedi.

"Kaosa izin vermemek lazım"

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nin kendine özgü geleneklerinin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bazı gelenekler, kanunlardan güçlüdür. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz. Üniversite kabul etmiyor. Olması gereken ne? Kimse beni kabul etmiyor, 'büyüklük bende kalsın, ayrılayım' demesi lazım. Aksi takdirde kaos çıkıyor, kaosa izin vermemek lazım."

"Öğrenciler, öğretim üyeleri istemiyor, o zaman çekilmesi lazım"

12 Eylül 1980 darbesi öncesi ve sonrası yaşanan olayları anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bizler geçmişte, hatırlarız, 80 öncesi ve sonrasını. Pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi ‘sağ’ dedi, kimi ‘sol’ dedi, başkaları ellerine silah verdi, gençlerimiz birbirini öldürdü. Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmamalı. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri de istemiyor. Bir aydan fazladır bir yardımcı dahi bulamadı, o zaman çekilmesi lazım." diyerek Bulu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.