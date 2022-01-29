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Kılıçdaroğlu'dan bürokratlara: Geç olmadan bu yoldan dönün

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK başkanının görevden alınması sonrası, "Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!" açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi. Dinçer'in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

Bu değişikliğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!" 

 

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