Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik eleştirileri hakkında Kılıçdaroğlu, “Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma iki uygar insan gibi tartışırız. Senin taraftarların da izlerler, beni de bütün vatandaşlar izlerler. Yani hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Ya sen çık karşıma kardeşim. Otur, beraber tartışalım. Türkiye de izlesin yani. Kaybedeceğimiz bir şey yok ki zaten. İki uygar insan gibi oturur tartışırız.” dedi.

Erdoğan’ın, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması ile ilgili eleştirilerine ise, “Gayet güzel. Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz. Seçim tarihini belirlemiyor. ‘Adayınız kim?’ adayımızı açıklamamız için senin ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan’ demesini bekliyoruz. Söylemiyor.” diye yanıt verdi.

“Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Edirne, İmralı’ya hesap verecek’ dedi. Sizi hedef alırken, 'eli kanlı teröristlere güvenen siyasetçiler, Bay Kemal' gibi. Kanda onların da payı var.” ifadelerinin anımsatılması üzerine şu yanıtı verdi:

“Gidip İmralı’da masaya oturan kimdi? Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran, konuşan, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi. ‘Acaba bize oy verebilirler mi?’ diye. Selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayınladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın, beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana, zamma, haksızlığa tahammül edemiyor. Gidecek. Beni suçluyor. Çıksın karşıma.”

“Fotoğrafın muhatabı doğrudan Erdoğan’dır”

Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in öldürülen PKK’lı terörist ile çıkan fotoğraflarına sessiz kalındığı iddialar içinse şunları söyledi:

“Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, ‘Ne zaman çekilmiş’ diye. Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır. Nasıl oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? bunların sorulması lazım.”

“Enes’in videosunu izlediğimde benim de yüreğimde bir şeylerin koptu”

Kılıçdaroğlu cemaat evinde kalan ve bunalıma girerek intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara ile ilgili de şu yorumu yaptı:

“Enes’in videosunu izlediğimde her vatandaşın olduğu gibi benim de yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yapmak devletin görevidir. Kız, erkek öğrenciye devlet yurtlarında imkan sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı, yapılmıyor. Halen yapılmadı. Bizim bir taahhüdümüz var. İki yıl içinde yurt sorunu çözülecek Türkiye’de. Biz bunu yeni söylemiyoruz zaten. Defalarca dile getirdim. Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler bir sorun, sıkıntı ile karşılaşıyor, ‘Bu yurttan memnun değiliz ama gidecek yurdumuz yok’ diye düşünüyorlarsa bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara’ya dönünce talimat vereceğim. Diyeceğim ki ‘Size gelen herhangi bir öğrenci yurtta barınamadığını, huzur içinde çalışamadığını, özgürlük alanın sınırlandırıldığını, rahat olamadığını, karnını doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz.’ Bu telefon hattını kamuoyuyla paylaşacağız. Diyeceğiz ki belediye başkanlarıma bu öğrencilerin varsa sorununu mutlaka çözün. Bizim belediyelerimizin olmadığı yerde bizim milletvekillerimize mutlaka ulaşın. Bizim milletvekillerimiz size yardımcı olacaktır, diyeceğiz. Yaşanan şey dram, hepimizi derinden sarsan dram. Bu dramları yaşamak istiyoruz. Güzel Türkiye’de gençlerimiz özgür olmalı.”

“Esnaf şikayetçi”

Kılıçdaroğlu, Zonguldak esnafının sorunlarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Esnaf zamdan şikayetçi. Sattığı ürünü gidip yeniden alamıyor. Zamlı fiyattan alıyor. Büyük sıkıntısı var. Elektrik fiyatlarının yükselmesinden şikayet edenler oldu. Sıkıntıyı biz de görüyoruz. Sadece burada değil. Dönerci mesela eskisi kadar döner satamadığını, tavuk fiyatlarına büyük zamların geldiğini ifade etti. Sonuçta baktığınız zaman Zonguldak’ta karşılaştığınız olay Trabzon’da, Hakkari, Elazığ, İzmir’de de var. Büyük sıkıntısı var esnafın. Kolaylık sağlamak lazım. Aldıkları kredinin faizlerini sağlamak lazım.”

“O denizin aldığı yol yeni bir yol değil, üçüncü kez oluyor”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı ve Zonguldak’ın trafiğini rahatlatacak projenin “deniz sularıyla zarar görmesine” ilişkin şunları söyledi:

“Deniz aldı. Denize karşı durulmaz. Doğanın kendi kuralları vardır. Doğanın kurallarını göz ardı edip de ben buraya bunu yapacağım derseniz. Olmaz. O denizin aldığı yol yeni bir yol değil. Üçüncü kez oluyor. Üç kez. İnsan aklını başına alır ya. Liyakati bitirir, mimar ve mühendisi oraya görevlendirmezseniz, ‘Bu yolu yapıyoruz, geçen sefer yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık’. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Allah akıl ve fikir versin.”