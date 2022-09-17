Kılıçdaroğlu’dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Hür Düşünce Hareketi 1. Olağan Genel Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, Hür Düşünce Hareketi Genel Başkanı Süleyman Aksoy, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve STK başkanlarının katılımıyla İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de insanların Türk bayrağı altında birlikte yaşaması gerektiğini söyledi.

Üniversiteleri değer görmeyen toplumların çağdaş uygarlığa ulaşamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, bilimden ve aykırı düşünceden korkulmaması gerektiğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın çalışmalarına değinirken, "Bizler Türkiye'nin üretmesini, büyümesini, kalkınmasını istiyoruz. Adalet, demokrasi, özgürlük istiyoruz. Yani olağanüstü güzel bir paydanın üstünde bir aradayız. O paydada farklılığımız yok, o paydada biriz. O paydada bir olduğumuz sürece de göreceksiniz Türkiye geleceğe güvenle bakacak." ifadesini kullandı.

Demokratik yollarla otoriter yönetimi değiştireceklerini savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler için üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de güçlü bir sosyal devletin inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Güçlü bir sosyal devlet inşa edemezseniz Türkiye'de huzuru ve barışı sağlayamazsınız. Herkesin işinin, aşının olması lazım. Herkesin sağlıklı geçinmesi lazım. Bu her evde huzurun ve bereketin olması demektir. Güçlü bir sosyal devlet bizi bir arada tutan temel bir kavramdır. Dolayısıyla toplumda yaşayan her kesime iyi bir sağlık, iyi bir gelir, iyi bir eğitim vermek zorundasınız. Bu sosyal devletin gereğidir." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın işinin kolay olmadığını ancak Türkiye'yi aydınlığa çıkarma noktasında çok kararlığı olduğunu ifade etti.

Liyakatin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Sürdürülebilirliğin anahtarı devlette liyakattir. En iyi yönetici kendisine en az ihtiyaç hissettiren kişidir. Devletteki liyakatin özü de budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını neden açıklamadıklarına ilişkin, "Önce 6 lider olarak biz neyi nasıl yapacağımızı bütün ayrıntılarıyla görüşüp karara bağlamak zorundayız. Sonra milletin önüne çıkmak zorundayız. O kararlar aynı zamanda ittifakın güçlü olması, sürekli olması, Türkiye'nin aydınlığa kavuşması için son derece değerlidir." diye konuştu.

"Şeffaf olmayan hiçbir şey kalıcı değildir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise devletin gerçek sahibinin millet olduğunu söyledi. FETÖ'nün hain darbe girişimine vurgu yapan Davutoğlu, "Bütün bu tecrübelerin üzerinde yeni bir eşikteyiz. Demokrasi kültürümüzü ayağa kaldırmak zorundayız." dedi.

Türkiye'nin yeni bir yol ayrımına girdiğini belirten Davutoğlu, 6'lı masanın en büyük gücünü "6 farklı bileşenin bir masa etrafında toplanmış olması" şeklinde yorumladı. Davutoğlu, şöyle konuştu: "(Cumhur İttifakı) İlişkileri berrak değil, şeffaf değil. Bizim metinlerimiz belli, ne yaptığımız belli. Acaba Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli, kapalı kapılar ardında neyi konuşuyorlar biliyor muyuz? Kendi kurmayları biliyor mu? Sayın Perinçek'in sol bir otorite, Çin otoritesinin temsilcisi olarak masadaki rolü 'Dümen bende' diyor, ne kadarı onda acaba? Mafyalar, organize suç örgütleriyle anılan insanlarla girilen ilişkiler, her gün daha önce ülkenin en büyük düşmanı ilan edilen yabancı güçlerin, ülkelerin, şimdi en büyük dost haline gelebilmesi hangi dinamiklerin eseri? Şeffaf olmayan hiçbir şey kalıcı değildir. Biz şeffaf olarak biz masa kurduk."

Davutoğlu, "Eğer biz ortak aidiyet bilincini oluşturacaksak, 6'lı masa ortak aidiyet bilincinin referans mekanı olacaksa hepimiz bilelim ki 'Ben' diyerek konuşmayacağız. Biz birliğiz, biz yapacağız, biz değiştireceğiz." dedi.