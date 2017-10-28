Kılıçdaroğlu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, 'Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti' ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimiz, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruhun temelinde, hür yaşama kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetin koruyucusunun ise Atatürk’ün hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yetiştirilmesini istediği fikri, vicdanı ve irfanı hür gençler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu nedenledir ki milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, 'Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti' ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu kurmaya çalışan, milletin egemenliğini bir dikta egemenliğine dönüştürmek isteyenlerin başaramayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 94. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA