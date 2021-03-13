Kılıçdaroğlu'dan Ekonomi Reform Paketi'ne tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi.

Açıklanan 23'üncü ekonomi paketi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsizse iş bulacağız diye bir cümle var mı bu pakette? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok! Hadi onlardan da vazgeçtim, 5'li çeteye dünyanın parasını ödüyoruz. Oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok" dedi.

İktidarı kastederek ekonomide reform yapacak durumlarının olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş, o bizim işimiz. Onu biz yapacağız." dedi.