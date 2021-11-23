Kılıçdaroğlu’dan ekonomi ve dolar eleştirisi: Millete gaz vermeyi bırak, otur görevini yap

ANKARA(DÜNYA) Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” sözlerine tepki göstererek, “Erdoğan diyor ki ‘Bu ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız’ Bu ülkeyi başka birisi mi yönetiyor, 20 yıldır neredeydin? 1 dolar 1 liraydı, ne oldu 12 lira oldu? Milli kurtuluş savaşı veriyormuş, millete gaz vermeyi bırak, otur görevini yap. Ders verdim, dersini çalış Şimdi efelik yapıyor, sanıyor ki biz yutacağız. Bu millet yutmaz. Bu millet senin ne mal olduğunu öğrendi, sen Türkiye Cumhuriyetinin temel milli güvenlik sorunusun.” dedi.

“Ekonominin perişan halini biliyorlar acaba bundan nasıl sıyrılırız diye arayışlar içindeler.” diyen Kılıçdaroğlu, dolar üzerinden de iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Birisi konuşmuş, 'Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemezsiniz' diyor. Erdoğan, 'Bu ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan da milletimizi zaferle çıkaracağız' diyor. Ne dersen de, seni dolarla terbiye ettiler. Sabah kalktın, akşam yattın dolar. Elini cebine attın dolar. Mezara mı götüreceksin? "Bizi dolarla terbiye edemezler" diyorsun. Sen dolarla vatandaşlık satıyorsun. Türk lirası milli paramız iken dolarla avro ile ihale yapıyorlar. Demek ki seni dolarla avroyla terbiye ettiler. Sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Biz yerliyiz ve milliyiz diyorsun. Gayri milli ve gayri yerliler. Bunların yerlilik ve millilikle en ufak bir ilgileri yok.” dedi.

Ekonomide ciddi sorunlar yaşandığını, gıda ürünlerine her gün zam geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Açık söylemek gerekirse mutfaklarda yangın var.” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, hal esnafına gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, iktidarın gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu olarak hal esnafını göstermesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, gelen zamlar nedeniyle marketlerde saat başı etiket değiştiren elemanların işe başladığını, insanların satış yaparken zarar ettiğini söyledi. Üniversite gençliğine seslenen Kılıçdaroğlu, sorunlarını çözmeyi ahdettiklerini belirterek, düzeni değiştirmenin yolunun gençlerden geçtiğini, gençleri üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni tepe takla yıkacaklarını söyledi.