Kılıçdaroğlu'dan elektrik tepkisi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerine 3 gün boyunca elektrik verilmemesi nedeniyle iktidarı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!”