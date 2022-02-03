Kılıçdaroğlu'dan enflasyon açıklaması: Nebati Bey üzülmesin diye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği Kadın İstihdamı Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜİK Başkanı’nın değişmesinin ardından TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 48,69 olarak açıklaması ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

“TÜİK Başkanı’nın değişimi ile ne kadar ilgisi var, onu bilmiyorum. Açıklanan rakam düşük bir rakam. ENAG’ın açıkladığı rakam, bunun çok daha üstünde. Pazara gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları bunun en net açık kanıtıdır. Yüzde 127 elektriğe fatura gelmiş ama enflasyon oranına bakıyorsunuz yüzde 49, 48 ya da 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor. Gerçek mutfakta.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum.” sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Yanılmamış. TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş. 50’nin biraz altında göstermiş. Nebati Bey üzülmesin diye.” dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin iş insanı Osman Kavala’nın dosyasını AİHM’e havale etmesi ile ilgili, “Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız.” sözlerinin anımsatılması üzerine şunları söyledi:

Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor: Bizim ülkemizde Anayasa yok, hukuk yok, yasalar yok. Biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Biz sadece kendi ülkemizde, ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir ve arzu ettiğimiz mahkemeden, arzu ettiğimiz kararı çıkartırız anlamına geliyor. Siz bir Anayasa yapmışsanız. Anayasa’da düzenlemeler varsa. O Anayasa’ya göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacaksanız, siz bunu zorunlu olarak bütün yargının uygulaması gerekiyor, demeniz gerekirken; ‘Hayır biz bunlara uymayacağız’ demeniz, bizim ülkemizde otoriter yönetim var, ben ülkemi istediğim gibi yönetirim. Siz ne derseniz deyin’ anlamı çıkar.

Bu Türkiye’nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Söyleyen kişinin de unutmaması lazım. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan kritik bir süreç.”

Erdoğan’ın Trabzon’daki açılış töreninde sahneye çıkardığı çocuk ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, “Sevgili evladımızı çok seviyorum gözlerinden öpüyorum. Hiç kimse merak etmesin.” yanıtını verdi. (ANKA)