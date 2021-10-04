Kılıçdaroğlu'dan enflasyon tepkisi: 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Eylül ayı fiyat endeksini açıklamış. Güya enflasyon aylık yüzde 1.55 artmış ve 19.58 olarak gerçekleşmiş. Saray’a önerim, 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari. Markete pazara giden enflasyonun en az yüzde 40 olduğunu bilir. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Tam seçim öncesi bir iki çadır açılır, market açılır, algılara oynanır nasıl olsa. Giderayak millet daha fazla yorma Erdoğan!" ifadelerini kullandı.