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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan ve Bozdağ'a: Ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları.” açıklamasını yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davalar ve bu davalara bakan hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları.

Ayrıca, hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler, bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz."

 

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