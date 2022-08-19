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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın.” açıklamasını yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna dönüşü uçakta kendisiyle ilgili söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın.” ifadelerini kullandı.

 

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