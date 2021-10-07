Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada paylaştıkları videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapan öğrencilere soruşturma başlatıldığını belirterek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Erdoğan, TikTok’ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine ‘terörist’ dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil.

Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına. İşsiz bırak, terörist de! Yurtsuz bırak, terörist de! Kayyum ata başlarına, terörist de! Espri yapana soruşturma başlat! Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor?"

Kocaeli Anadolu Lisesi’nde bir öğrenci, sınıf arkadaşlarına paket çay fırlattığı video sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta paylaşılmıştı.

Okul yönetiminin, Erdoğan’ın halka çay fırlatmasını “alaylı bir tavırla taklit ettikleri” gerekçesiyle öğrenciler hakkında uyarı tutanağı tuttuğu bildirilmişti.