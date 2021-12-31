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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Hepsi geçecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…’ demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'ndaki sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar."

 

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