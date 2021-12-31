Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Hepsi geçecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…’ demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'ndaki sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
“Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar 🤗— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 31, 2021
Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:
"Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…” demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar."