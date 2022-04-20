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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a İsrail tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı, "Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır." açıklamasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka." ifadelerini kullandı.

 

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