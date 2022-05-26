Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Buradan açıkça ilan ediyorum, kamu görevlilerimize demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır." sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…" ifadelerini kullandı.