Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının ardından, Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açtığı açıklandı.

Avukat Celal Çelik’in Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunduğu 17 sayfalık dava dilekçesinde, Erdoğan’ın Gara operasyonunun ardından yaptığı açıklamalar için, “Tamamıyla hakaret ile iftira kapsamlı bu söz ve değerlendirmelerin Türk yargı makamları tarafından eleştiri kapsamlı görülmesi halinde bu söz ve yakıştırmaların (olduğu gibi!) başkaca siyasiler tarafından iktidar temsilcilerine yöneltilmesi sonucunu doğuracağı da gözden ırak tutulmamalıdır.” denildi.

Erdoğan’ın 17 Şubat’ta AK Parti Ankara il kongresinde yaptığı konuşma ile ilgili dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun “kişilik değerlerine zarar verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Erdoğan aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminata ve ilamın tirajı en yüksek 5 gazetede yayınlanmasına karar verilmesi talep edildi.

Dava dilekçesinde, Erdoğan’ın “kişiliği ve ekonomik durumu” düşünüldüğünde çok daha yüksek meblağlı tazminat davası açmak yerine neden 5 kuruş tazminat talep edildiği şu şekilde açıklandı:

“Her ne kadar dava konusu hakaret kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin; ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı, benim için Recep Tayyip Erdoğan’ın değeri 5 paradır, o nedenle 5 paralık dava açılması lazım, ancak madem ‘Para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 Kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 Kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir.”