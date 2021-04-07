Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM grup toplantısında, "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır. Bundan sonra bu işin hesabını vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız." sözlerine sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Neymiş efendim, bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, gelinleri, damatları, görümceleri CHP'liymiş. Şu zekaya bak Allah aşkına. Bu aklı size kim veriyor." diyerek Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde rol alan eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli'nin Lahey Büyükelçisi olarak atanmasını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim. 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. İstiyorsan gel şehit ailelerine bir soralım, ne diyecekler." ifadelerini kullandı.