Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a yanıt: Gel, vizyon konuşalım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulundu.

Erdoğan, “Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum; madem kendine güveniyorsun, madem ülke ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Yok eğer aday olmak istiyor, ama birilerinin tehdidine, şantajına, telkinine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti’nin 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir.” dedi.

Kılıçdaroğlu da, Erdoğan'a sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Erdoğan, bugün yine bazı laflar etmişsin. ‘Vizyonlarımızı karşılaştıralım’ demişsin. Korkmuyorsan, bir ‘prompter balonu’ olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel, vizyon konuşalım.

Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim.”