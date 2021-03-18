Kılıçdaroğlu'dan EYT'lilere: Hakkınızı savunacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinden önce semt pazarına uğradı.

Kılıçdaroğlu, ardından kendisini bekleyen Trakya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT) üyelerinin yanına giderek, çiçek verdi, fotoğraf çektirdi. EYT'li bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na sigortaya hala para ödediklerini söyleyerek, "Biz bu adaleti sizin sağlayacağınızı biliyoruz." ifadesini kullandı.

EYT'li vatandaş, "Genel Sağlık Sigortası'ndan tebligatlar bize gelmeye devam ediyor. Bunun çözümünün bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Hala sigorta ödüyoruz, hala sağlığa para ödüyoruz. Yararlanmadığımız sağlığa... Biz bu adaleti sizin sağlayacağınızı biliyoruz. Daha fazla ses olun. Bizim hakkımızı siz savunacaksınız. Sonuna kadar arkanızdayız. Yürümekse biz Tekirdağ'dan yürümeye başlayacağız." dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Size söz veriyorum hakkınızı savunacağım." diyerek yanıt verdi.

Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan belediye çalışanlarının çoğunun kadın olduğunu görünce, "Ne kadar güzel, hep kadınlar. Olağanüstü güzel bir tablo. Çok mutlu oldum." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Tekirdağ Belediyesi'nin güzel hizmetler verdiğini biliyoruz. Harcanan her kuruşun Tekirdağ halkına katkı sağlaması için harcandığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Belediye başkanlarımız baskılara rağmen kararlılıkla yollarına devam ediyorlar"

Pandemi döneminde CHP'li belediyelerin yerel yönetimler tarihinde iz bırakacak büyük başarılara imza attığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baskılara, engellemelere rağmen belediye başkanlarımız şikayet etmeden, kararlılıkla yollarına devam ediyorlar. Bu bizim yeni siyaset tarzımızın da bir sonucu aslında. Halka hesap vermek, harcanan vergilerin nerelere harcandığının hesabını vermek doğru siyasetin de bir gereğidir. Sizin şahsınızda bütün belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."