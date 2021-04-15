Kılıçdaroğlu'dan fezleke tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye yeni fezleke gönderilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Ülke lebalep hasta. Hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar vinçlerle. E, gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıları tutmadı, algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar. 'Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Yahu önemli olan Kılıçdaroğlu değil. Önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.