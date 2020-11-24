Kılıçdaroğlu'dan gemi tepkisi: Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bizim bir gemimiz, uluslararası sularda durdurularak, usulsüz bir şekilde baskın yapıldı ve arandı. Kaptan dahil eller havada. Ne oluyor, Allah aşkına? Benzer bir olay, İsrail'e gidişte olmuştu." dedi.

Yine uluslararası sularda İsrail askerlerinin Türk vatandaşlarını öldürdüklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz, dava açtık. Hep birlikte karşı çıktık. Ne oldu? Bir gece yarısı Meclis'ten çıkan bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti devleti açtığı davadan vazgeçti. Acaba AK Parti'li kardeşlerim bunu biliyorlar mı? Filistin davasına sahip çıkmak için oraya gidenler öldürüldüler. Hakları bile verilmedi. Tazminat istendi. İsrail dedi ki, 'Ben tazminat vermem ama bir vakıf gösterirseniz, o vakfa bir bağışta bulunabilirim.' Utançlarından kimse duymasın diye bunu gece yarısı Meclis'ten bir kanunla geçirdiler."

Benzer bir olayın şimdi yaşandığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz. Hükümetten bu konuda çok açık, çok net bir yanıt bekliyoruz." diye konuştu.

İşsizlik tepkisi

"Vali, sıcak siyasetin içine girmez, devlet adamı gibi konuşur." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, valinin, devlet adamı gibi davranmak zorunda olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun "Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmemektir." açıklamasına işaret eden Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı'na telefon ederek bu konuyu sorduğunu anlattı.

CHP İl Başkanı'nın kendisine, "Hayır, binlerce insan işsiz. İş Bulma Kurumu geçici işçi ilanı verdiği zaman insanlar kilometrelerce kuyruğa giriyorlar" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Peki gitsinler, Vali beyle görüşsünler. 'Biz ayrım yapmıyoruz. Hepimiz iş istiyoruz. Bize iş ver, hangi iş olursa olsun' desinler. Polis alarma geçti, valiliğe yaklaşamadılar. Sayın Valim, bu tür laflar size yakışmaz. Siz valisiniz, devletin valisisiniz. İşsiz var mı, var. Dünya kadar işsiz var. Sadece Diyarbakır'da mı, hayır. 81 ilin tamamında yüz binler işsiz. On binler yatağa aç giriyor." değerlendirmesinde bulundu.