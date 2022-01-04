Kılıçdaroğlu'dan İBB tepkisi: Yedirmeyeceğiz size o rantı, 16 milyon insanın hakkını koruyacağız

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılatın teftişle ilgili, "Ekrem İmamoğlu’ndan intikam almaya çalışıyorlar. Neymiş terörist varmış. Senin görevin ne kardeşim? İstanbul’un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar. Yedirmeyeceğiz size o rantı. 16 milyon insanın hakkını hukukunu koruyacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 arasında zam yapıldı zammı kim yaptı? E zammı sen yaptın kardeşim. Dedik ki kademeli sosyal tarife uygula dedik. Efendim yapmışlar 150 kw saat yüzde 52 onu aşarsa yüzde 127 oranında zam. 4 kişilik ailenin ortalama 237 kw saat. Şimdi sorma hakkımız var, elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? AK Partili kardeşim sana soruyorum dış güçler mi yaptı nasıl ödeyecek vatandaş bunu. Peki elektriğe zam ne demek iğneden ipliğe her şeye zam demek." ifadelerini kullandı.

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