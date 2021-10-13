Kılıçdaroğlu'dan 'ilk dört madde' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünde, Ankara’da; Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. El birliği ile Türkiye’yi aydınlığa çıkarmamız lazım. Barış ve huzur ortamının olması lazım. Siyaset kurumunun topluma güven vermesi lazım. Devleti devlet yapan; tasada, kıvançta bir arada olmaktır. Elbette ki farklı siyasi görüşlere saygı duymak zorundayız. Beraber, önce milli değerlerimizi bir arada tutmak zorundayız. Siyasetin de asıl amacının bu olması lazım.

Şimdi devletin organlarını nedir? Devletin organlarını bu anayasa belirler. Referanduma sunulmuş ve vatandaşlar da kabul etmişler. Diyorlar ki devletin organları burada var. İlk dört madde zaten, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeler. Bunlar da tartışılıyor son günlerde ama, o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim.

Şu anda Türkiye çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Neyi kastediyoruz? Var olan hükümet, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Milli egemenlik dediğimiz bir kavram var. Bütün anayasalarda yer alan bir hüküm var. ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ der. Cumhuriyetin kuruluşunda 1921 Anayasası’nda, ‘hakimiyet bila kaydü şart milletindir’ diye ifade eder. Millet, egemenliğini nasıl kullanacak. Organları aracılığıyla kullanılır. Yetki bir kişiye verilmez. Diyar ki anayasa 3 organ var. Yasama, TBMM; yürütme, cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulu; yargı, yani hakimler. Üç organ aracılığıyla millet egemenliğini kullanır.

Bunlardan birincisi TBMM. Sizin seçtiğinizi sandığınız milletvekilleri gerçekten de TBMM’de milleti temsil ediyorlar mı? Önemli bir soru. Sizin önünüze gelen ve sizin altına mühür bastığınız listeler, sizin seçtiğini milletvekilleri mi, başkanlarının seçtiği milletvekilleri mi? Siz aslında sandığa gittiğinizde milletvekili seçmiyorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz. Öyle olunca ne oluyor? TBMM’de görev yapan milletvekilleri kendisini seçen organa bağlı oluyor, millete değil. Genel başkanlar ne derse aynısını yapıyorlar. Çoklu organ yetmezliğinden iktidarı kurtarmanın yolu milletin kendi vekilini seçmesidir.

"Temeli atan firmaya ihale"

İkinci konumuz. Yürütme. Bakanlar, cumhurbaşkanı. Bunlar yine anayasanın öngördüğü kurallara göre görevlerini yaparlar. Devleti saydam kılarlar. Sizin verdiğiniz her kuruşun hesabı millete verirler. TBMM’nin çıkardığı kanunların gereğini yaparlar. İhale nasıl yapılacaktır kanun belirler, ihaleyi yapan ilgili bakanlıktır. Bu kurumlarda ve ilgili bakanlıkta sorun varsa. O zaman kurumlar görevini yapamaz. Bugün geldiğimiz nokta. Dün önemli bir belge ulaştı. Arkadaşlara söyledim, kamuoyu ile paylaşın diye. Gidiyorsunuz, temel atıyorsunuz. Temel attıktan bir süre sonra ihale yapıyorsunuz, temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz. Olacak şey mi?

"Adaletsizlik dağıtıyor"

Üçüncüsü yargıdır, mahkemelerdir. Mahkemelerin bağımsız olması lazım. Anayasa’nın 138’inci maddesini okuyayım. Hiç kimse makam, mevki ya da kişi yargı yetkisinin kullanılması bakımında mahkemelere talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hakimlerin bugün iradeleri yok ve baskı altında. Bakın şöyle bir uygulamayı düşünün, elinizi vicdanınıza koyun. En altta bir hâkim var, karar veriyor. Karar gider yukarıya, oradan Anayasa Mahkemesi’ne. Anayasa Mahkemesi der ki bu karar yanlıştır düzeltin. Anayasa Mahkemesi’nin karalarını bütün makam ve mevkileri bağlar. En alttaki hâkim, ‘Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam’ diyor. O zaman yargıya nasıl güveneceksiniz. Bunu uygulamayan hâkimi de terfi ettireceksiniz. Hakimlik can ve mal güvenliği demektir. Bir haksızlıkla karşılaştığımda ilk başvuracağım yer hakimdir. Orası adalet değil de adaletsizlik dağıtıyorsa o zaman oturup düşünmemiz lazım.

Farklı düşünceleri dile getirmek bir ülkenin büyümesini sağlamak demektir. Atalarımız diyor, ‘akıl akıldan üstündür’ diye. İstişarenin olmadığı yerde bir devlet yönetilir mi? Garip uygulamayı anlatayım size. Sistem değişti, kanun tekliflerini milletvekilleri verecek. Seçildiniz, vekil oldunuz. Geldi birisi dedi ki ‘Ya şu tıbbi cihazlarla ilgili kanun teklifi hazırlar mısınız?’. Ya tıbbi cihazı biliyor musun, nasıl hazırlayacaksın?... Her işi ehline teslim etmeniz lazım.

"Düzeltmezsek sonu felaket olur"

Kanun teklifini verenler TBMM komisyonlarında hangi kanun teklifinin altına imza attıkların dahi bilmiyorlar. Böyle bir sistem olmaz. Bunları değiştirmemiz lazım. Tutarlı bir sistemi inşa etmemiz lazım. Bir kişiye devlet teslim edilemez. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişiye devlet teslim edilmemiştir. Osmanlı’da padişah vardı, vezir ve ulema heyeti de vardı. Devleti bir kişiye teslim etmişiz. Olmaz, yanlıştır. Bizim oturup düşünmemiz lazım, beraber. Bunu düzeltemezsek, sonu felaket olur. Nasıl felaket olur? İşte yaşıyorsunuz zaten. Türk lirasının nasıl erdiğini görüyorsunuz. Nasıl eriyor; en çok milliyetçiyiz, yerliyiz diyen insanların iktidarında eriyor.

Nasıl oluyor da bir hükümet, bir Cumhurbaşkanı kendi vatandaşından dolar üzerinden borçlanır. Senin paran Türk lirası, niye dolar üzerinden borçlanıyorsun. Senin paranın itibarının olmadığını söylüyorsun, zaten. Bu mudur milliyetçilik, milliyetçilik sıradan kavram değildir. Milliyetçi olmak kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Eğer, Merkez Bankası’nda yasa dışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada sorun vardır. Dile kolay 128 milyar dolar. Eğer biz 190 milyar doların üzerinde bir faizi Londra’daki tefecilere ödüyorsak, siz ödüyorsunuz, nereye gidiyor bu paralar?

KYK borçları

Kredi Yurtlar Kurumu’nda çocuklar üniversiteyi okurken para alıyorlar, üniversiteyi bitiriyor. İşi yok. Ama gidip yakasına yapışıyorlar ya çocuk ya babanın. Ya çocuk işi olmadan nasıl ödeyecek. Geri istiyorsun, önce iş vermen lazım. Onu da bir hafta içinde düzelteceğiz. Devlet o çocuğa iş verdikten sonra onun borcu taksitle alınır ya da faizleri silinir.

Finans merkezi

Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı İstanbul’a taşımak istiyorlar. Bir yeri aldığınızda para basarsınız. Burası bana aittir dersiniz… Şimdi Merkez Bankası’nı İstanbul’a taşıyorsunuz, Ankaralılar buna izin verecek mi? Yarın bir gün TBMM’yi de taşıyalım diyecekler. Ankaralıların kendi bankalarına sahip çıkmaları lazım. Oraya finans merkezi yapacağım diyorlar. Sen finans merkezini bırak, Londra’daki tefecilerden 83 milyonu kurtarın.”