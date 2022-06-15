Kılıçdaroğlu'dan Kaftancıoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesi sonrasında il başkanı seçimi yapılacak mı?" sorusuna, "Canan Kaftancıoğlu, görevinin başındadır. İl başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan Hanım'ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Adaletsizliğe boyun eğerseniz, yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatıyla... Biz, birilerinin talebine evet mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Ruhumuzda, geleneklerimizde Kuvva-i Milliye vardır. Biz mücadele ediyoruz. Mücadeleyi adalet için yapıyoruz. Hak için, hukuk için yapıyoruz. Hukuka saygılıyız, adalete saygılıyız, ama adalet, adalet olduğu sürece... Birilerinin beklediği tarzda, bir kişiye haksızlık yapıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek, siz de buna uyun denecek. Biz buna uymayız. Biz adaleti savunuyoruz." yanıtını verdi.