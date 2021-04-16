Kılıçdaroğlu'dan kripto para tepkisi: Kararı kime danıştın ey iktidar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağına ilişkin yönetmeliğe tepki gösterdi.

Merkez Bankası'nın, "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaması, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kripto kararını kime danıştın?" diye sordu ve konunun paydaşlarıyla istişarelerde bulunacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Yine bir geceyarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.