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Kılıçdaroğlu'dan NATO çağrısı: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin NATO’yla ilgili sözlerine atıf yaparak, “Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, Devlet Bahçeli’nin “Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız.” sözlerine atıfta bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz.

Biz, neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz.”

 

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