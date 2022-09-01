Kılıçdaroğlu'dan öğretmenlere: Bay Kemal bu sorunu çözecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 bin öğretmen atanmasına ilişkin törende yaptığı konuşmada sarf ettiği, "Türkiye’ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu falan, nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır."