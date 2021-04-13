Kılıçdaroğlu'dan pankartların indirilmesine tepki: Soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri konusunda, "Montrö Sözleşmesi'nden rahatsız olan emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Açıklamanın metninde, onların iradesi dışında bazı değişiklikler yapıldı. Onların iradesi dışında birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu açıklama yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler, iktidara yani saraya yakın olanlardır. Saray buradan bir darbe iması, darbecilik çıkarmak istedi. Arkasından da dönüp 'Bunun arkasında CHP var.' dedi. Ne oldu? Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek kelime bile yok. Devlet senin elinde; istihbarat, polis, jandarma senin elinde ve kalktın utanmadan, sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi? Onun için diyorum ya 'Allah insanı kuru iftiradan saklasın.' diye. Makama, hırsa, kibre, böbürlenmeye, büyüklenmeye bakın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi bu dönemde bir alev topuna benzeten ve milletin perişan vaziyette olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, son bir yılda 1 milyon 254 bin kişinin işsiz kaldığını belirterek AK Parti'nin iktidarda olduğu 19 yılın sonunda ülkede 10 milyon 219 bin kişinin işsiz olduğunu söyledi.

"Yoğun bakımdaki 10 hastadan 5'i vefat ediyor"

COVID-19'un sağlık çalışanları meslek hastalığı kabul edilmesi için bir kanun teklifi verdiklerini ancak meslek hastalığı sayılmadığını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Merak ediyorum, Bilim Kurulu bu konuda ne düşünüyor? Kendileri doktor. Doktorların hakkını savunmaları lazım. Yaptıkları tek şey var, 'Sağlık çalışanlarını alkışlayalım.' Alkışla. Bu insanlar günün 24 saati çalışıyor." dedi.

Yoğun bakım hekimleriyle çevrimiçi bir toplantı yaptığını da anlatan Kılıçdaroğlu, bir hekimin, "Daha önce her 10 hastadan 2-3'ü vefat ederken şu anda 5'inin yaşamını yitirdiğini; hastanelerde torpille yer bulunabildiğini" söylediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, "Bulamadıysan ölüme terk ediliyorsun. Sağlık Bakanı dün açıklama yapıyor. 'Vakaların artmasının sebebi 84 milyon.' Allah aşkına bunlar uzayda mı yaşıyorlar? Virüsün yaygınlaşmasına yol açan kongreler değil midir? Şimdi vatandaşı suçlamaya başladılar. Vatandaşı suçlamaya başladığın andan itibaren, sen artık bu işi bilmiyorsun arkadaş. Sen, insan hayatı üzerinden siyaset yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, çok sayıda insanla muhatap olan muhtarlar ve apartman görevlilerine aşı yaptırmasını istedi. Öğretmene neden aşı yapılmadığını da soran Kılıçdaroğlu, vatandaşlara maske takmaları ve kendilerini korumaları çağrısında bulundu.

"Ay'a sert iniş yapan şimdi vatandaşa patates, soğan dağıtıyor"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, patates üreticilerinin elindeki ürünün devlet tarafından alınması için çağrı yaptığını ve bu konuda bir Meclis araştırma önergesi verdiklerini anlattı. Hükümetin bu çağrıya o zaman olumsuz yanıt verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Nihayet geçen gün açıklama yaptılar ve patatesleri alacaklar. Elindeki malı, çok ucuz bedelle, zararına satan çiftçinin hali ne olacak?" diye konuştu.

Talimatı doğrultusunda, CHP'li belediyelerin, üreticinin elindeki malı imkanları ölçüsünde almaya çalıştığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin hakkına ve hukukuna sahip çıkamayan bir siyasi iktidar. Defalarca söyledik, ancak ondan sonra. Kuru soğanı da aynı şekilde almaya başladılar ya da başlayacaklar. Beyefendi 'Ay'a sert iniş yapacağız.' diyordu, Ay'a sert iniş yapan şimdi vatandaşa patates, soğan dağıtıyor. Şu akla, mantığa bakın." dedi.

Pankart tepkisi

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, defalarca "128 milyar dolara ne oldu?", "128 milyar doları kimlere sattınız?", "128 milyar doları hangi kurdan sattınız?", "O kararda kimlerin imzası var? diye sorduğunu anımsattı. Bu sorularına karşılık birisinin "Para kaybolmadı, el değiştirdi." dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunu niye soruyorum? Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı. Hangi tarihte, kaç liradan çıkmış, kim ne kadar fiyat vermiş, hangi bankaya, kişiye, kuruma satılmışsa bunların listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Listeyi niye gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları? Sen mi, yoksa damadın mı bu işi halletti? Damat kime verdi, sen kime talimat verdin? 1 liradan, 1 milyondan, 1 milyardan, 100 milyardan söz etmiyorum, 128 milyar Türk lirasından söz etmiyorum, 128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Ne oldu bu para?" şeklinde konuştu.

Bu sorularına cevap alamadıkları için bilboardları kiralayıp "128 milyar dolar nerede?" sorusunu oradan sormak istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, bilboardlardaki bu sorunun yer aldığı pankartların indirilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Vay efendim neymiş? Cumhurbaşkanına hakaretmiş, arkasında sarayın silüeti varmış. Soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. 'Bana soru bile soramazsınız.' diyor. Kibre bak. Kimsin sen? Ne demek bana soru soramazsın? Bal gibi soracağım, sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak zorundayız." diye konuştu.