Kılıçdaroğlu'dan RTÜK tepkisi: Gördüğüm kadarıyla sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Uysal ile Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunları konuşma fırsatı bulduklarını aktardı.

DP'nin demokrasinin güçlenmesi ve mücadele açısından tarihsel kökeni olan bir parti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasiyi hepimiz savunuyoruz ve demokrasi için mücadele ediyoruz. Bir tartışma programında, bir televizyon kanalına, RTÜK tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Eğer siz, bağımsız bir yayın organını, özgür bir yayın organını en ağır şekilde, yasalara aykırı olarak en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru değildir, doğru olmaz. Dünyaya 'bizde demokrasi vardır' algısını yerleştiremezsiniz. Tam tersine 'baskıcı, otoriter bir yönetimin olduğu algısını' güçlendirmiş olursunuz. Zaten biz bunun böyle olduğunu biliyoruz ama dünya genelinde, Türkiye'de bir otoriter rejimin, bir baskıcı rejimin olduğu algısını güçlendirmiş olursunuz. Medyanın özgür olması lazım. 'Yandaş medya' diye bir kavram olmaması lazım. 'Havuz medyası' diye bir kavramın olmaması lazım. Ahlaki olarak da demokratik olarak da bu tür kavramlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. 'Yasaları, beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak. Bürokratlar aracıyla uygulamak.'

Söylemek istedikleri, dillendirmek istedikleri hukuk reformu bu galiba, Türkiye biraz daha geriye götürmek demokratik standartlarımızı biraz daha törpülemek ama ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Bir daha ifade edeyim; 83 milyon vatandaşımıza ifade edeyim, özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime ifade edeyim, ne yaparlarsa yapsınlar güzel Türkiyemize huzuru ve demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Dostlarımızla beraber, arkadaşlarımızla beraber, biz bu güzel ülkeye demokrasi getireceğiz."

Uysal da Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, başta demokrasi olmak üzere, en can alıcı meselelerini değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Soruları yanıtladılar

Kılıçdaroğlu ve Uysal açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TOBB'un yılda iki kez esnaftan aldığı aidatlar hatırlatılarak, "Ancak şu ana kadar esnafa TOBB'dan herhangi bir yardım yapılmadı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Yassıada'ya ne yaptılar? Yassıada'nın ne olması lazımdı? Yassıada'nın bu ülkede Demokrasi Adası olması lazımdı. Orayı ne yaptılar? Beton yağına döndürdüler. Kimin parasıyla yaptılar? Hazineden para çıkmadı, TOBB yaptı onu. Artık bir beton yığını olarak orada duruyor. Kendi tarihine sahip çıkmayan, demokrasisine sahip çıkmayan, o adanın değerinin ne olduğunu, demokrasi açısından bilmeyen bir anlayışa ne söyleyeceksiniz? Kendi kaynaklarını nereye harcıyor TOBB acaba? Dünyanın parasını topluyor. Nereye harcıyorsun bu paraları? Talimat üzerine para mı harcanır? İhtiyaç üzerine para harcanır. Siyasi otoritenin talimatı üzerine para harcanmaz. Ahlaki değil, doğru da değildir."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in CHP'li Başarır'ın sözleri üzerine "İfadeler hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk bunun gereğini yerine getirecektir." dediği hatırlatılarak, bu açıklamayı nasıl bulduğu sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Katar ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük fabrikasını, 20 milyar dolarlık fabrikasını, sıfır bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Katar ordusuna 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını 1 kuruş, 1 cent alınmadan verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında hangi güç olursa olsun, kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet Fabrikasının, Katar ordusuna peşkeş çekilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de ordusuna da açıkça söylüyorum ihanettir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum."