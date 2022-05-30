Kılıçdaroğlu'dan RTÜK tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve ENSAR Vakfı'nın, haklarında yapılan yayınlara ilişkin şikayet başvurularını değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal gerekçesiyle Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kararın ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba ‘Eeey Amerika’ edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler, ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

Gelelim 'Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?' sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!"