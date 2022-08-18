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Kılıçdaroğlu'dan Suriye açıklaması: Bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye ile diyalog yönündeki açıklamaları konusunda sorulan soruya, “Bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Keşke bizi daha önce dinleselerdi. Umarım bu hatalarından dönme, kendilerinin özgür iradesi ile gerçekleşmiş olur.” cevabını verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da; partisinin yeni üyeleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye üye olanlara parti rozeti taktı, "Hoş geldiniz" dedi.

Üye Katılım Töreni'nin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye politikası ile ilgili soruya, “Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bütün bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar. Ne kadar dönecekler bilmiyorum ama umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesi ile gerçekleşmiş olur." yanıtını verdi.

 

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