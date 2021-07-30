Kılıçdaroğlu'dan THK uçakları açıklaması: Yangınlara derhal biz müdahale edelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin pek çok bölgesindeki orman yangınları ile ilgili Türk Hava Kurumu tartışması için “Bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim” çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin pek çok bölgesindeki orman yangınları ile ilgili Türk Hava Kurumu tartışmasında; sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Aradım kayyumu ulaşamadım”

"Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım."