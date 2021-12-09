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Kılıçdaroğlu'dan TİSK'e: Sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için TÜİK kapısına gittim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için ‘TÜİK'i esas alırız’ demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrette yapılacak artış için “TÜİK’i esas alırız” yönünde açıklama yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için ‘TÜİK'i esas alırız’ demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!"

 

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