Kılıçdaroğlu’dan Türkiye’de doğan Suriyelilere ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye’de dünyaya gelen Suriyelilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türkiye’de 700 bin Suriyeli bebeğin doğduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir.” ifadelerini kullandı.

“Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir” diye Kılıçdaroğlu, damında şunları kaydetti: “Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu. Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler.”

Bakan Soylu: Bu büyük bir zenginliktir

Kurban Bayramı dolayısıyla göçmen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle bira araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de dünyaya gelen Suriyelilere ilişkin şunları söylemişti: “700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar ister ne söylerlerse söylesinler. Bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında, bu topraklara savaştan, ölümden kaçan insanlar geldiler, bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir.”