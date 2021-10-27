Kılıçdaroğlu'dan video tepkisi: Görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili video izletti.

Erdoğan’ın izlettiği video içinde, Kılıçdaroğlu’nun Nisan 2019’da Ankara Çubuk’ta uğradığı linç girişiminin görüntülerinin de yer aldığı görüldü. Videodaki bu görüntülerin ardından, “Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’te Türk milletinin zilleti tekrar reddedeceğini görecek ve tüm tehditleri için millete yeniden hesap verecektir.” denildi.

Kılıçdaroğlu ise, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum."