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Kılıçdaroğlu'dan video tepkisi: Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kendisiyle ilgili video izletmesi üzerine, “Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında faiz üzerine yaptığı konuşmayı izlettirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şu mesajı verdi:

“Oynat Uğurcuğum’ Erdoğan, her toplantısına ‘Bay Kemal’ videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık.”

 

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