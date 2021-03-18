Kılıçdaroğlu'dan videolu 18 Mart mesajı: Çanakkale unutulup geçilmez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümünü videolu mesajla andı. Videoda, “Arada yıllar, yollar, nesiller de geçilir. Çanakkale unutulup geçilmez.” denildi.

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “#18MartÇanakkaleZaferi’mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

#18MartÇanakkaleZaferi’mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/IlLjx1c14W — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2021

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı Çanakkale Zaferi videosunda da şu sözler yer aldı:

“Bir sabah bir haber gelir. Anadan, gül cemalli yardan, kundaktaki bebeden, candan geçilir. Ayakta yırtık pabuç, bir kuru ekmek, bir tas hoşafla dağlar tepeler geçilir. Kulağında top sesleri, üzerinde savaşın kara sesi, yanında kardeşinin kanı akarken korkunun sınırları geçilir. Bir avuç asker, bir kırık süngüyle düşman hattı geçilir mi? Geçilir. Topsuz, mermisiz, yemeksiz, susuz yalnızca yüreğinle kazanırsan destan olur tarihe geçilir. Arada yıllar, yollar, nesiller de geçilir. Çanakkale unutulup geçilmez.”