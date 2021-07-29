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Kılıçdaroğlu'dan yangın paylaşımı: Bu bir sabotaj mı?

Orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur." ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin ormanlık alanlarda çıkan yangınların sabotaj olup olmadığını mutlaka tespit edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Şimdi de Marmaris'ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz, tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin." ifadesini kullandı.

 

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