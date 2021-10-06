Kılıçdaroğlu'dan yap-işlet-devret açıklaması: Tamamını kamulaştıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de nakliye şoförleriyle TIR sitesindeki ‘Büyük Nakliyeci Buluşması’nda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği ile ilgili sorunumuz var; motor emisyonuna uymuyor diye. Bu şimdilik sorun değil ama ileride daha büyük sorun olacak. Avrupa’ya belki de sizi almayacak. Hükümetin buna uygun araçlar üretmesi lazım. Akıllarına geliyor mu böyle bir şey? Ülkeyi yöneten yönetici, 10-20 yıl sonra ne olacak dünyada bilmiyorsa o zaman ülkeyi yönetemez. Çalışma saatleriniz… ILO’nun raporları var, herkes uyuyor. Avrupalı bunu yapıyor. Eğlence merkezi vs. var. Dağın başında siz ne yapacaksınız? Size dinlenebileceğiniz imkan sağlandı mı, sağlanmadı. Vergi veriyorsunuz, niye bu imkan size sağlanmıyor? Hangi gerekçeyle? Çünkü sizin sahibiniz yok.

Kantarlar bakımsızlık nedeniyle yanlış tartıyor. Fatura, ceza size kesiliyor. Bunların bakımını kim yapacak? İlgili kamu kurumu yapacak. İlgili kamu kurumu bakımlarını yapıyor mu? Yapmıyor. Bir Deli Dumrul hikayesi yaşıyoruz Türkiye’de. Otoyollar, köprüler, tüneller yapıyorlar. ‘Niye yaptınız’ diye hiç sormadık. İhtiyaç varsa yapılır. Ama şu soruyu sorduk. Bunları kaça yaptınız, ne kadar garanti verdiniz? Adı yap-işlet-devret. Ne demektir? Sen yapacaksın, işleteceksin, belli bir süre sonra da devlete devredeceksin. Şimdi yap-işlet-üstüne para al, olağanüstü kâr elde ettikten sonra devlete devret. Hem balı var hem kaymağı var. Şimdi sizi o yollardan geçmeye mecbur kılıyorlar. Euro, dolar üzerinden fiyat biçiyorlar. Sorduk; bunları kaça yaptınız? Cevabı yok. ‘Ticari sır.’ Ne demek ticari sır, ben parasını ödediysem ticari sırrı olmaz. Kaça yapıldı bu? Yüksek bedeller alıyorlar sizden. Navigasyondan sizleri yönlendiriyorlar, bazen trafik polisi arkadaşlar, öyle talimat almış oraya yönlendiriyorlar. Söyleyeyim, sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yolu kaça yaptığının maliyetini çıkarıp, üstüne makul bir kâr koyup köprüyü alacağız.

ÖTV ve KDV’siz gümrüklerden akaryakıt alıyorsunuz, gümrüklerde. Daha önce UND’de çalıştırırken makul fiyat alıyordu. Maliyet artı yüzde 8’lik limit var Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapısında. Bu limitin üzerinden sizden para alınıyor. Niye alınıyor? Dava bile açamıyorsunuz. ‘Dava açsam başım belaya girer mi’ diyorsunuz.

Mazot desteği

Avrupa mazot desteği veriyor. Size mazot desteği veriliyor mu? Verilmiyor. Siz nasıl rekabet edeceksiniz? Onların hükümetleri nakliyecilerine destek verirken bizim ülkede neden köstek olunuyor. Onları hangi desteği veriyorsa bizim de aynı desteği vermemiz lazım ki rekabette eşitlenelim. Avrupa’ya baktık; kilometre başına asgari fiyat tarifesi veriyor. Nakliye ile uğraşan herkes ancak bu kadar fiyatla taşıyabilir. Taşıyorsan asgari fiyatı budur. Üstünde taşıyabilirsin. Ama altına hiç kimse taşıyamaz.

"Suriye, Mısır ile hemen barışacağız"

Siz aynı zamanda esnafsınız. KOSGEB var. KOSGEB’den yararlanıyor musunuz? Niye yararlanmıyorsunuz? Bu imkanın size de sağlanması lazım. Aynı zamanda dış politikada ciddi sorunlarımız var. Şunu ifade edeyim: İktidar olduğumuzda Suriye, Mısır ile hemen barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Suriye’den Orta Doğu’ya giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Sarp Sınır Kapısı’nda günlerce bekleyen TIR şoförlerini, Azerbaycan’ın bizden aldığı ekstra paraları biliyorum. Sizi zorla Ro-Ro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini biliyorum. 2 bin, 2 bin 500 dolar ekstra para alındığını biliyorum. Yabancı TIR’lardan alınmayan paranın alındığını biliyorum. Peki soru: Bunlar olurken bu hükümet niye uykuda? Bu TIR’lar bizim TIR’larımız, şoförler bizim şoförlerimiz değil mi? Neden sahip çıkılmıyor? İki devlet bir millet güzel. İki devlet bir milletsek bizim TIR’lara neden farklı muamele ediyorsunuz? Bunu sormayacak mıyız? Bir telefona bakıyor. Açacaksınız telefonu; ‘Kardeşim sen Avrupa’dan gelen TIR’lara ne yapıyorsan aynısını bize de yap, ayrıcalık beklemiyoruz’. Bu telefon dahi açılmıyor. O nedenle sahibiniz yok."