Kılıçdaroğlu'dan 'yeni anayasa' çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Kurul'daki konuşmasında yeni anayasa çağrısı ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor." şeklinde cevapladı.

Erdoğan konuşmasında, "Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." ifadesini kullanmıştı.