  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu'dan 'yeni anayasa' çağrısına yanıt
Takip Et

Kılıçdaroğlu'dan 'yeni anayasa' çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yasama yılı açılış konuşmasında yeni anayasa konusundaki mesajı ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." yanıtını verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Kurul'daki konuşmasında yeni anayasa çağrısı ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor." şeklinde cevapladı.

Erdoğan konuşmasında, "Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama yılı açılışında yeni anayasa ve ekonomi mesajlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama yılı açılışında yeni anayasa ve ekonomi mesajlarıGündem
Akşener ile Karamollaoğlu bir araya geldi: Genel başkan yardımcıları görüşüyorAkşener ile Karamollaoğlu bir araya geldi: Genel başkan yardımcıları görüşüyorGündem

 