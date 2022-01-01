Kılıçdaroğlu'dan zam tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılın ilk gününde elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğal gaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın." diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın.

Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!" ifadelerini kullandı.