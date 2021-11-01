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Kılıçdaroğlu'dan zamlara tepki: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Zamlar durmuyor. Ekimde 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğal gaza yüzde 48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğal gaz ve LPG’ye gelen zamlara, sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Zamlar durmuyor. Ekimde 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğal gaza yüzde 48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!

Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?”

 

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