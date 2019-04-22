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Kılıçdaroğlu'na saldırının faili yakalandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden O.S yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Kılıçdaroğlu'na saldırının faili yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden O.S'nin Sivrihisar'da yakalandığını, 5 şüphelinin ifade işlemlerinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır" denildi.

Kaynak: AA

Dunya.com

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