Kılıçdaroğlu’ndan 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik sözü

Erdursun Twitter hesabından “Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara KADEMELİ EMEKLİLİK gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…“

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası Meclis’ten geçti. Buna göre Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi başlayan kişiler EYT kapsamında emekli olma hakkı elde etti. Ancak söz konusu tarihten sonra sigortası başlayan kişiler emekliliği kıl payı kaçırdıklarını ifade ederek, bu tarihten sonrası için de kademeli emeklilik düzenlemesi istiyor.