Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ziyarette ekonomiye ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklarını İfade ederek şunları söyledi:

"Ekonomideki gidişi sizler de çok iyi biliyorsunuz. İş dünyası zaten ekonominin temel aktörlerinden birisi. Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Sorun yaşayan bütün kesimleri... Sağlıklı ve tutarlı çözüm yollarını kamuoyuyla paylaşmak için çaba harcıyoruz. Bu vesileyle sanayinin kalbi İstanbul Sanayi Odasını ziyaret ediyoruz."

Bahçıvan ise karşılıklı diyalog ve istişare kültürüne her zaman önem verdiklerini ifade ederek, İSO'nun Türk sanayisinin en önemli sivil toplum platformu olduğunu söyledi.

Ziyaretten memnun olduklarını dile getiren Bahçıvan, "Kendilerinin bugün bizlerle beraber olmasını, Türk sanayisinin ve ekonomisinin önümüzdeki dönemini değerlendirmek adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu: 5 bin 376 TL işçiye para verilmesi lazım

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin çok iyi geçtiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Yönetici arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. Sorunların aşılması konusunda biz de kendi düşüncelerimizi aktardık. Karamsar olmamamız gerektiğini, Türkiye'nin bu sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu, kadrolarının olduğunu, yeni kurallar ve kurumlarla yola çıkıldığı takdirde bütün bu sorunların aşılacağı ifade edildi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda ise düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Tabii her sanayici kendi çalıştırdığı işçinin daha iyi bir ücret, daha iyi bir hayat standardı yaşamasını ister. Bu da ifade edildi. Ancak yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları olumsuz etkilediği yönünde zaten bilinen bir gerçek, bu da dillendirildi. Bu yılın başında asgari ücret belirlenirken dolar karşısında asgari ücret 384 dolardı. Bugün dolar kuru yine yükselmiş. Bugünkü dolar kuruyla çarpılsın 384 dolar karşılığı Türk lirası işçiye asgari ücret olarak verilsin. Bizim düşüncemiz bu. Yıl başında 384 dolar karşılığı 2825 lira para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki onu da aştı. Dolar kuru 14 lira hesap edilirse bugün itibarıyla 5376 lira, işçiye para verilmesi lazım. Bunun bir de vergi yükü var. Uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için asgari ücretin vergiden muaf olması lazım. Bunu da ifade ettik."

Toplumun daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için seçim istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Seçim olur veya olmaz. Veya zamanında olur. Fakat gecikilen her günün topluma maliyeti artacaktır. Önümüzdeki süreçte gıda kriziyle karşılaşacağız, ekilmeyen topraklarımız var. Çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya. İktidarın bundan haberi var mı?" dedi.