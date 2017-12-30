Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

30 Aralık 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Adana il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde açıklanan asgari ücretle alakalı değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret açıklandı bin 404 liraydı bin 603 liraya çıktı. Dedik ki 2000 lira olsun. Madem yüzde 11 büyüme var bu verdiğin rakam nedir? 3 çocuklu evli bir inanın eline geçecek para bin 709 lira. Ankara'daki beylerin vicdanına sesleniyorum bin 709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz? Arabaya uçağa para vermiyorsunuz. Emin olun bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok vicdan. Biz asgari ücretliye net iki bin lira vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Çiftçimiz bitmiş vaziyette"

"Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette" diyen CHP lideri, "En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım" dedi.

"Hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun?"

"Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında açtığı davalara atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur" açıklamasında bulundu.

"Delege hesabı yapanlar istifa etsin"

"Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım' derse derhal CHP'den istifa etsin" diyerek rest çeken Kılıçdaroğlu, "Memleket hangi halde ben ne olacağım arayışı içindeler. Ben ne olacağım diyenler varsa gitsinler o partiye. Biz ne olacağız? Bizim mücadelemiz işçinin mücadelesidir, gazetecinin, hapisteki milletvekillerinin mücadelesidir. Ben ne olacağım, hangi listeye geleceğim? Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönenlerin hiç birisi bu partide bir yere gelmeyecektir. Zaten kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye'nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak" ifadelerini kullandı.