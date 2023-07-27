Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin Özgür Özel sözlerine tepki: CHP'yi düşünmesin

Geçen mayıs ayında CHP ile Kılıçdaroğlu'nun beklenen sonucu alamaması üzerine partide değişim çağrıları yapılmıştı. Son haftalarda CHP'de genel başkan değişikliği dahil birçok konuda iç tartışmalar yaşanmıştı.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra toplumun bir travma yaşadığını kabul ettiğini ifade etti.

"Bunu karabasana, umutsuzluğa çevirmek gibi bir geleneğimiz yok ve olamaz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Medyada yazılanlara dikkatle bakıyoruz. Bunların içinde haklı eleştiriler de var ama hiç kullanmadığımız cümleler de. Bunların içinde trol hesaplar var. Bazen bu trol hesaplara inananlar ya da inanmayanlar var. Bunları doğrulatmak için gazeteci titizliğiyle araştıranlar da var. Sorun bu değil! Önümüzde ciddi bir sorun var ve bu sorunun adı ekonomi. Gerçekten mutfakta yangın var ve vatandaş bunu görüyor. Vatandaş gazetelerde sadece CHP'nin konuşulması, içişlerine müdahale edilmesi, CHP'nin bir anlamda dışarıdan dizayn edilmeye çalışılmasını içine sindiremiyor. Biz de sindiremiyoruz.

'Parti içi tartışmaları bir kenara bırakıyoruz'

- Parti içi sorunların parti içinde görüşülmesi, değerlendirilmesi, medya üzerinden değerlendirilmemesi yönünde talimat verdim. Yeni seçilen vekil arkadaşlarımla görüşeceğim. Artık parti içi tartışmaları tamamen bir tarafa bırakıyoruz ve ülkenin sorunlarına odaklanıyoruz. Gittiğiniz yerlerde, illerde, ilçelerde özellikle de oyumuzun düşük olduğu yerlerde ziyaretleri gerçekleştirin ve halkla buluşun. Onlara, sorunları nasıl çözeceğimizi anlatın diye talimat verdim. Bu talimata karşı parti içine yönelik konuşmam doğru olmaz. Partideki arkadaşlarım artık bulundukları illerde ilçelerde her yerde halkın sofrasına oturacak ve onların sorunlarını kamuoyuna taşıyacak.

Bahçeli'ye yanıt

- (MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" açıklaması) Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın. 'Beş kuruş para dilenmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişinin dilenciler gibi gezmesini içime sindiremiyorum' diye açıklama yapsın. Lozan'ı düşünsün, Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu ve şimdi Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu karşılaştırsın. CHP'yi düşünmesin. CHP yolunda gidiyor, Kuvay-ı Milliyeci'dir.